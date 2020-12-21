В Госдуме оценили выполнение послания президента

Госдума России подвела итоги реализации плана реализации парламентом послания президента. Можно сказать, что оно полностью выполнено, заявил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

«Мы сегодня подвели итоги реализации плана реализации Государственной думой послания президента. 34 законопроекта приняты, еще три приняты в первом чтении и два законопроекта в ближайшее время должны быть рассмотрены. И два до конца года подготовлены правительством и будут внесены в Государственную думу», – цитирует Жукова РИА «Новости».

Напомним, Владимир Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию посвятил социальным вопросам. Президент подчеркнул, что сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах. В свою очередь президент потребовал не затягивать реализацию послания.