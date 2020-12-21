Автомобиль в Москве наехал на помогавших сбитому полицейскому людей

На востоке Москвы автомобиль сбил нескольких человек в тот момент, когда они помогали инспектору ДПС, попавшему под колеса машины, сообщили в столичном управлении МВД.

Полицейский производил замеры по ранее произошедшему ДТП на Купавенском проезде. Водиитель Hyundai проехал на красный свет и сбил инспектора. На помощь пострадавшему отправились очевидцы, в этот момент на нескольких из них совершил наезд водитель Chevrolet, передает РИА «Новости».

Отмечается, что после того, как Chevrolet сбил людей, он врезался в Hyundai, чей водитель был госпитализирован. Инспектор ДПС также был отправлен в больницу.

В ноябре в Калининградской области мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей, пострадали восемь человек.

Ранее в Краснодарском крае «Приора» наехала на нескольких человек, погибли пятеро.