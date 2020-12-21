В Кремле нашли лучший ответ на противодействие «Северному потоку – 2» Парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло бюджет на 2021 год 21 декабря 2020, 15:21 Текст: Елизавета Булкина

Депутаты Парламентского собрания Союза России и Белоруссии в ходе 59-й сессии единогласно приняли бюджет Союзного государства на 2021 год. В понедельник спикер ГД Вячеслав Володин в режиме видеоконференции провел 59-ю сессию Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, передает РИА «Новости». Как отметил в ходе заседания Володин, основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и 26 мероприятий в таких сферах, как обеспечение пограничной безопасности, совершенствование военной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов в условиях нарастающих внешних угроз.



«Важно обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы правильно в профильных комиссиях выстроить работу по мониторингу программ и совместных проектов Союзного государства. И в случае необходимости предлагать меры повышения эффективности расходования бюджетных средств», – отметил спикер Госдумы.



Также в ходе заседания был рассмотрен отчет исполнения бюджета Союзного государства за 2019 год. Спикер Госдумы предложил изменить сроки рассмотрения отчета о бюджете прошедшего года с тем, чтобы рассматривать его в первом полугодии текущего года. Такое предложение было поддержано белорусскими коллегами.

