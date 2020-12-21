Умер сценарист Александр Курляндский

Писатель и сценарист Александр Курляндский умер в Москве, сообщил его друг Александр Лебедев.

«Умер сегодня после продолжительной болезни», – передает ТАСС слова Лебедева.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года – русский писатель, сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007). Лауреат Государственной премии СССР (1988).

Один из создателей самого известного отечественного мультипликационного сериала «Ну, погоди!» (именно первым выпуском погони Волка за Зайцем дебютировал в мультипликации).

Опыт работы над фильмами с продолжением пригодился писателю, когда он придумал «Великолепного Гошу» (10 выпусков) и «Возвращение блудного попугая» (три выпуска). О главных персонажах мультсериала «Возвращение блудного попугая» – попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе – Курляндский позже напишет четыре повести: «Вы не были на Таити?», «А нас и здесь неплохо кормят!», «Прелестно!» и «Попугай Кеша ищет клад».

Писал юмористические рассказы, пять из которых вошли в киножурнал «Ералаш».

Писал и для взрослых (пародийный боевик «Тринадцатая ножка Буша», книга «Тайны кремлевских подземелий»).

В 1970 и 1977 годах был дважды удостоен премии «Золотой теленок» «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты».