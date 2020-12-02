Совфед одобрил закон о приостановке выплат советских вкладов

Совет Федерации одобрил закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, был принят в 1995 году, передает РИА «Новости».

Аналогичные законы принимаются с 2003 года в связи с тем, что правительство не разработало механизм перевода гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства.

По оценке Минфина, на это потребовались: в 2021 году – 48,14 трлн рублей, в 2022 году – 50,10 трлн рублей, в 2023 году – 52,10 трлн рублей.

Отмечается ,что на выплату компенсаций по советским вкладам в одобренном законе о бюджете запланированы 5,5 млрд рублей ежегодно в ближайшую трехлетку.

В 2016 году глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что государство должно возместить потери от проведенной в 1991 году «павловской» денежной реформы, из-за которой Сбербанк и его вкладчики «были ограблены».