Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 2 декабря 2020, 10:32 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в среду вырос на 0,42% – до 3161,15 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,08% – до 1312,06 пункта. Следует из данных Московской биржи.

