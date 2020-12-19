Мэр Сочи заявил о готовности обеспечить безопасность туристов на 100%

Сочи готов на 100 % обеспечить туристов, которые приедут на Новый год, всем необходимым во время пандемии коронавируса, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

Глава Сочи подчеркнул, что все горнолыжные курорты закупили необходимое количество экспресс-тестов. Он отметил, что для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности горных курортов, транспортной инфраструктуры и других социальных и культурных объектах соблюдаются все требования Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

Власти города предполагают, что на новогодние праздники в Сочи приедут около 260 тыс. туристов.

«На территории города санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная», – заявил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в Сочи в новогодние праздники в Сочи туристы должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, на горнолыжных курортах организуют места для оперативного тестирования на коронавирус.

В отелях Красной Поляны в новогоднюю ночь не будут проводиться мероприятия, а места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.