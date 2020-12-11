В Сочи ввели ограничения на новогодние праздники

В новогодние праздники в Сочи туристы должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски, на горнолыжных курортах организуют места для оперативного тестирования на коронавирус, сообщила администрация города.

Ожидается, что за 10 дней новогодних каникул Сочи посетят около 260 тыс. туристов. Для них будут подготовлены специальные памятки о действующих ограничительных мерах. «Без соблюдения всех этих условий сейчас было бы невозможно безопасно провести зимний сезон. Самое главное, что они дают курортной отрасли Краснодарского края возможность работать», – цитируются в сообщении на сайте администрации города слова вице-губернатора Александра Руппеля.

«В Сочи проверили готовность горнолыжных курортов к массовому заезду туристов. (…) На всех горнолыжных курортах Красной Поляны подготовлены места для оперативного тестирования на COVID туристов в случае недомогания, а также на антитела. Потоки гостей разведут, сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на новогодних ярмарках», – говорится в сообщении.

В отелях Красной Поляны в новогоднюю ночь не будут проводится мероприятия. «Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы», – отметили в пресс-службе администрации.

Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение ввести ряд новых «коронавирусных» ограничений, в частности в период с 30 декабря по 3 января в Санкт-Петербурге будут закрыты все кафе и рестораны.

В Северной столице сообщили, что сознательно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают не приезжать в этот период.