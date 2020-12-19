Пользователи зафиксировали сбои в работе «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» заявили о неполадках в работе социальной сети, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, 7% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 11% жалуются на проблемы со входом в аккаунт. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, передает РИА «Новости».

В среду пользователи зафиксировали сбой в работе YouTube, Telegram и WhatsApp. Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Испании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Великобритании) и ряда стран Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу).