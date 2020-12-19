Военнослужащих Космических сил США решили звать «стражами»

Если в сухопутных войсках используется слово «солдаты», а в ВМС – «моряки», то военных, служащих в Космических силах США, будут называть «стражами», сообщил вице-президент страны Майк Пенс.

Он объявил об этом «от имени президента» Дональда Трампа на церемонии в Белом доме – в США отмечают год с момента создания нового вида вооруженных сил. В Twitter Космических сил сообщается, что решение об использовании слова «стражи (guardians)» выбрано из сотен предложений после опросов как внутри нового рода войск, так и среди широкой общественности, передает РИА «Новости».

По словам военных, это отсылка к изначальному девизу Космического командования ВВС США от 1983 года «Стражи высоких рубежей», но американские пользователи соцсетей уже принялись шутить на тему комиксов и фильмов «Стражи галактики», передает ТАСС.

Пенс заявил, что США «сталкиваются с новыми угрозами в космосе, исходящими от таких стран, как Китай и Россия», причем «угрозы только нарастают». По словам Пенса, Вашингтону «об этом напомнили лишь на текущей неделе, когда Россия провела еще один запуск противоспутниковой ракеты». При этом он заявил, что США «стремятся к миру посредством силы».

В среду космическое командование США выступило с утверждением, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты. В апреле в США уже выступали с аналогичными утверждением. В МИД России подчеркнули, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Позже Россия обвинила США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса.