Путин поблагодарил волонтеров прошлых «прямых линий»

Президент Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции выразил благодарность организациям и волонтерам, помогавшим участникам прошлых «прямых линий».

В четверг проходит ежегодная пресс-конференция президента, которая в этом году содержит элементы формата прямой линии.

Глава государства отметил, что в предыдущие годы, сложилась очень хорошая практика, когда на поступившие в большом количестве вопросы – их сотни тысяч – так или иначе поступает реакция.

«Хочу за это поблагодарить и моих коллег в администрации, в правительстве, но прежде всего и главным образом общественные организации: и Общественную палату, и Общероссийский народный фронт, – волонтеров, которые со многими гражданами, принявшими участие в прежних «прямых линиях», устанавливали прямой контакт, разговаривали, обсуждали проблемы, которые были людьми подняты, и очень часто добивались решения тех или иных вопросов, которые людей волновали и волнуют, наверное, еще до сих пор», – цитирует Путина РАПСИ.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пресс-конференция президента проходит в режиме видеоконференции. В каждом федеральном округе организованы специальные площадки, на которых журналисты региональных СМИ смогут задать свои вопросы Путину. С учетом требований Роспотребнадзора количество участников мероприятия в этом году ограничено. На пресс-конференцию аккредитовалось более 750 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.