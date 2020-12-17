Путин: Россия встретила пандемию лучше многих ведущих стран мира

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос из Магадана о том, был ли год плохим или хорошим.

«Год был... ну что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода, она и есть погода... и плюсы есть, и минусы как в жизни. Всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит и всех нас беспокоит – это пандемия коронавирусной инфекции. Это характерно не только для нас, не только для России. Для всего мира. Мы это хорошо знаем», – сказал Путин.



Президент отметил, что с вирусом, по данным ВОЗ, столкнулось свыше 70 миллионов человек.

Президент обратил внимание, что при всем количестве проблем, с которыми столкнулась страна, можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно.

«На данный момент падение ВВП – 3,6%. Это меньше, чем в странах Евросоюза и США. Промышлленное производство «подсело» на 3% главным образом за счет нефти. Главным образом за счет сделки ОПЕК+. Вчера только коллеги мне докладывали, что рост обрабатывающей промышленности в ноябре составил 1,1%. Производство сельского хозяйства на данный момент +1,8», – сказал президент.

Уровень безработицы, по словам Путина, подрос до 6,3%.

Реальная заработная плата подрастет на 1,5% к концу года, отметил Путин. Однако, по его словам, падение реальных доходов будет около 3%.

Банковский сектор находится в удовлетворительном состоянии, прибыль банков составила 1,3 трлн рублей. Это говорит о том, что ситуация стабильна.

Путин отметил также, что увеличились международные резервы, а госдолг России был минимальный – 70 млрд долларов. Он снизился на 10 миллиардов.

«Что является безусловно положительным: 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой оснований», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.