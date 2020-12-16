Захарова уличила США в неспособности к честной конкуренции

Односторонние санкции США в отношении Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 в очередной раз доказывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. Нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса», – цитирует РИА «Новости» Захарову.



Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении управления оборонной промышленности Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что этот шаг со стороны Вашингтона не стал сюрпризом, это очередное проявление аррогантного отношения к международному праву, нелегитимных мер «налево и направо».

МИД Турции заявил, что Анкара осуждает решение США ввести санкции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сожалеет о введении США санкций в отношении Турции.