Решение об отмене приговора врачу-гематологу Мисюриной признали незаконным

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора и возврате в прокуратуру дела врача-гематолога Елены Мисюриной, которую осудили на два года за смерть пациента, сообщили в пресс-службе суда.

«Направили дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», – передает заявление суда ТАСС.

Ранее суд признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациента. Судом медику было назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Решение вызвало большой резонанс в обществе, озабоченность приговором выразили власти Москвы.

По версии следствия и суда, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина проводила трепанобиопсию и нарушила методику, тактику и технику выполнения манипуляции, своими действиями она причинила пациентке сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых она через несколько дней скончалась.

СК Москвы заявлял, что экспертизы, проведенные в рамках расследования уголовного дела Мисюриной, осужденной за смерть пациента в 2013 году, прямо указывали на ее вину.

В январе 2018 года Генпрокуратура потребовала отменить приговор Мисюриной, заявив, что однозначный вывод о виновности врача сделать нельзя.

Официальный представитель СК Светлана Петренко выразила удивление тем, что прокуратура утвердила обвинение Мисюриной, а потом попросила отменить приговор.

В апреле 2018 Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной.