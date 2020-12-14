США ввели санкции против иранской разведки за «похищение» американца Левинсона

Вашингтон расширил список по Ирану, внеся в него двух граждан этой страны. Их подозревают в причастности к якобы похищению американца Роберта (Боба) Левинсона в 2007 году, сообщает минфин США.

Должностные лица правительства США высокого ранга на брифинге для журналистов пояснили, что американская администрация вводит рестрикции в отношении двух предполагаемых сотрудников разведки Ирана под предлогом их причастности к похищению Левинсона, передает ТАСС.

В сообщении на сайте минфина США указывается, что сотрудниками иранской разведки, против которых ввели санкции, являются Мохаммад Басери и Ахмад Хазай.

«Правительство Ирана обещало оказать помощь в возвращении Боба Левинсона домой, но так и не выполнило свое обещание. Правда заключается в том, что сотрудники иранской разведки – с одобрения высокопоставленных иранских чиновников – были вовлечены в похищение и задержание Левинсона», – заявил директор ФБР Кристофер Рэй.

Отмечается, что пропавший американец «служил специальным агентом в течение 22 лет». «Мы никогда не отступим от нашего обязательства узнать больше о долгом пленении Боба, дать семье Левинсонов ответы, которых они заслуживают, и, наконец, вернуть Боба домой», – добавил Рэй.

Указывается, что Мохаммад Басери – высокопоставленный чиновник министерства информации и национальной безопасности Ирана, занимающийся контрразведывательной деятельностью в Исламской Республике и за ее пределами. Он, по информации минфина США, участвовал в секретных расследованиях, связанных с вопросами национальной безопасности Ирана.

Ахмад Хазай занимает высокую должность в этом же министерстве, он в качестве старшего должностного лица возглавлял делегации ведомства в других странах для оценки ситуации в области безопасности.

Роберт Левинсон исчез в марте 2007 года на острове Киш (Иран) во время выполнения миссии Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). При этом Тегеран не признает задержание американца. В марте 2020 года семья Левинсона сообщила, что тот якобы умер, находясь под стражей в Иране.

Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство The Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, он уволился из ФБР в 1998 году.

После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

В ноябре 2019 года власти США пообещали выплатить до 20 млн долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет установить местонахождение Левинсона.