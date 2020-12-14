Путин счел справедливой привязку выплат медикам к отработанным в «красной зоне» часам

Российские власти после дискуссии с профессиональным сообществом пришли к выводу о том, что более справедливой является привязка выплат медикам к количеству часов, отработанных ими в «красных зонах», заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия».

Он отметил, что это «касается доплат медицинским работникам, страхования тех, кто работает в так называемой красной зоне». Речь идет в том числе о водителях машин скорой помощи, медсестрах, уточнил президент.

«Даже когда мы платили им примерно всем одинаково за просто нахождение в «красной зоне», все равно в ходе дискуссий с представителями профессионального сообщества, именно с представителями медицинских работников, пришли к выводу (эта дискуссия была на площадке правительства организована), что все-таки более справедливым является зачет времени работы в «красной зоне», – передает ТАСС слова Путина.

Российский лидер также согласился с тем, что нужно подумать о дополнительных льготах для немедицинских работников, которые помогают в лечении больных с коронавирусом. Один из участников встречи отметил, что в госпиталях, где лечат пациентов с коронавирусом, работают не только врачи, но и немедицинский персонал. Он попросил подумать о том, чтобы распространить на немедицинских работников такое же страхование, как на медиков.

«Вы правы абсолютно в том, что надо повнимательнее посмотреть, кто и как работает по обеспечению медицинских учреждений, либо внутри самих медицинских учреждений, скажем, в регистратуре, например, – согласился президент. – Нужно на это еще раз внимательно посмотреть, я обязательно такое поручение правительству дам».

В октябре СМИ сообщили, что в 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, однако теперь этим будут заниматься Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. В ноябре Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.

Напомним, 30 ноября российский кабмин выделил дополнительные 10 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь больным COVID-19.