Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 13 декабря 2020, 06:15 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит четыре–шесть градусов мороза. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 11 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба. В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус трех–восьми градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов, передает ТАСС.

