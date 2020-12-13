В РФС заявили о непонимании тренером «Спартака» Тедеско сути расизма

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско «не понимает, что такое расизм», заявил член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин, комментируя конфликт после матча «Сочи» – «Спартак».

Созин полагает, что «градус матча слишком завышен». Он «прочитал слова Бородина о том, что Тедеско назвал его расистом». Как заявил Созин, «Тедеско сам не понимает, что такое расизм». Член комитета по этике подчеркнул, что «это оскорбление на расовой почве». Он предположил, что «после матча «Пари Сен-Жермен» тема расизма снова стала модной», пишет «Чемпионат».

«Но нам зачем этот тренд? Если Тедеско считает, что это расизм, пусть объяснит комитету по этике, что это такое», – сказал Созин, отметив, что «европеец поспорил с европейцем, все говорят о том, что расизму нет места в футболе», «но в России его и нет».

Как заявил Созин, «все уже давно забыли про истории с бананами». После матча «Сочи» – «Спартак» участники конфликта «просто повздорили после поражения». По его мнению, московский клуб «неплохо играл в последних турах, а тут проиграл – вот и получили такую реакцию». Созин отметил, что «Тедеско уже наполучал карточек 20, но никто в смертных грехах его не обвиняет». «А расизм – это серьезно. Нельзя бросаться такими словами. Это слишком острая тема. Так что нужно поскорее решить эту ситуацию», – заявил Созин.

Стороны приводят разные версии конфликта. Тедеско заявляет, что «в конце матча один из игроков «Сочи» ударил (ассистента тренера) Андреаса Хинкеля», а самому Тедеско, по его словам, сказали, что это не его страна и он может отсюда уехать. Главный тренер «Сочи» Олег Фоменко утверждает, что вратарь клуба Сослан Джанаев «подошел пожать руку главному тренеру «Спартака» и сказать «спасибо за игру», но тот выражался в нецензурной форме». Со слов гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко, «в подтрибунном помещении у кого-то из тренерского штаба «Спартака» сдали нервы». Рубашко сказал, что «они пытались Сослану Джанаеву что-высказать».

Напомним, в пресс-службе «Спартака» сообщили, что конфликт в перерыве матча спровоцировал тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, который вмешался в разговор Тедеско и резервного арбитра по поводу желтой карточки, предъявленной главному тренеру москвичей в первом тайме. «Спартак» в субботу в гостях проиграл «Сочи» со счетом 0:1..