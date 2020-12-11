Кемеровский завод вдвое увеличил производство промышленных электродвигателей

Крупное кемеровское предприятие по производству взрывозащищенных электродвигателей для горношахтной и промышленной техники «Торгинвест» благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» всего за полгода вдвое нарастило объемы выпуска двигателей.

«Всего за полгода за счет применения бережливых технологий на предприятии смогли увеличить производство двигателей в два раза, уменьшить сроки изготовления одной единицы продукции более чем второе – с 12,5 суток до менее чем четырех, кроме того, почти вдвое сократились объемы брака. Продукция предприятия имеет высокий спрос не только в России, но и за рубежом. Часто именно низкая производительность труда не позволяет нашим предприятиям активнее увеличивать свою долю присутствия на рынках», – заявил замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер, передает ТАСС.

Пилотный проект по бережливому производству предприятие реализует при поддержке привлеченных консультантов в сфере производительности труда. Они помогают выявить участки, где происходят потери времени и ресурсов, и оптимизировать их по принципам бережливого производства – изменить расположение оборудования, организацию рабочих и складских помещений, чтобы передвижение людей и инструментов по цехам занимало меньше времени. Все расходы на промышленный консалтинг компенсируются из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

В ближайшие два с половиной года предприятие сможет тиражировать опыт применения бережливых инструментов на другие производственные участки. Планируется запуск производства электродвигателей повышенной мощности, участие в нацпроекте позволит предприятию сразу грамотно наладить новый производственный поток с минимальными издержками.

«Уже очень сильно повысилось качество, мы разобрали практически каждый участок, каждую производственную цепочку. Сейчас производство около 120 двигателей (в месяц), в планах выйти на 250 двигателей. Мы будем расширять рынок, сейчас эта ниша практически не занята, есть большие заявки из Казахстана, Белоруссии, других стран, в планах выходить на данные рынки», – сказал директор предприятия Дмитрий Емелин.

В настоящее время в Кузбассе уже почти 40 предприятий, в том числе и «Торгинвест», стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В среднем за полгода производительность на пилотных участках вырастает на 40% и более, что дает возможности для развития для предприятий несырьевого сектора региональной экономики.