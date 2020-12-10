Путин обязал чиновников предоставлять данные о криптовалютных сбережениях

Российские чиновники будут обязаны предоставлять сведения о цифровых финансовых активах, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Указ распространяется на претендующих на государственные должности, а также на действующих чиновников, им предстоит с 1 января по 30 июня 2021 года, передает ТАСС.

Этим лицам предстоит предоставить данные «о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)», говорится в документе.

Ранее в декабре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости признать криптовалюты имуществом для расследования уголовных дел.