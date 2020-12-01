Стали известны подробности убийства мужа фотомоделью в Петербурге

Следственный комитет Санкт-Петербурга намерен просить суд об аресте 26-летней модели Лилии Судаковой, обвиняемой в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью своему гражданскому супругу 28-летнему Сергею Попову.

Судакова является жительницей Подмосковья. Недавно пара арендовала квартиру на Гагаринской улице в Петербурге. В Северной столице Судакова, которая часто снимается для глянцевых журналов в качестве модели, по данным «Фонтанки», собиралась развивать свою карьеру художника.

По предварительной информации, вечером 28 ноября Попов привел в квартиру компанию, в которой была малознакомая девушка. Ей мужчина прямо при Судаковой оказывал знаки внимания, из-за чего и произошел конфликт. Когда друзья пары ушли, ссора усилилась. В какой-то момент Судакова взялась за нож и ударила Попова в сердце. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где на следующий день он скончался.

По предварительной информации, конфликты в семье случались не единожды, и все они происходили из-за неверности мужчины. Также девушка, как говорят, жаловалась на регулярные побои с его стороны. По версии самой модели, в роковой вечер мужчина снова стал ей угрожать, и за нож она взялась для самообороны. В ситуации будет разбираться следствие.