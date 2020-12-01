Гонщик Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Как отмечается, случившееся не повлияет на проведение мероприятий в предстоящие выходные. 4-6 декабря в Бахрейне должен пройти Гран-при Сахира. Хэмилтон не сможет выступить в гонке, о том, кто его заменит, не сообщается.

«FIA, «Формула-1» и команда «Мерседес» сегодня могут подтвердить, что во время обязательного предсоревновательного ПЦР-теста для Гран-при Сахира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19. В соответствии с протоколами COVID-19 и принципами органов общественного здравоохранения Бахрейна сейчас он изолирован», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Британец стал третьим пилотом «Формулы-1» после Серхио Переса и Лэнса Стролла, у которого по ходу сезона был выявлен положительный результат теста на коронавирус.

Хэмилтон в сезоне-2020 досрочно завоевал свой седьмой титул чемпиона мира.