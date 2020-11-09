В Словакии завершается этап всеобщего тестирования граждан на коронавирус В Словакии завершается этап всеобщего тестирования граждан на коронавирус Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху 9 ноября 2020, 09:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили турецкие дипломатические источники. По данным телеканала CNN Turk, это предложение президент Турции озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным, которые состоялись 7 ноября, передает ТАСС. Напомним, в субботу президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.

