Кабмин упростил порядок выезда спортсменов за рубеж на соревнования

Правительство упростило порядок выезда российских спортсменов за рубеж для участия в международных соревнованиях.

«Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина.

Уточняется, что теперь министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию.

«Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, распоряжение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.

Напомним, в марте правительство поручило Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.