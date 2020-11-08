Лукьяненко рассказал о нападении на снимающего фильм по его роману режиссера

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о нападении во Владивостоке на режиссера Георгия Саенко, который снимает фильм по роману «Осенние визиты».

Лукьяненко написал в Facebook, что во Владивостоке «на возвращающегося домой со съемок «Осенних визитов» режиссера Георгия Саенко напал неизвестный – подкарауливший его в 4.00 утра возле подъезда».

Злоумышленник призвал остановить съемку фильма и брызнул режиссеру в лицо из перцового баллончика, «после чего скрылся».

«Я, конечно, как мог утешал Георгия по инету – сказал, что для пиара «Визитов» это замечательная история, лучше бы получилось, только если бы его расстреляли. Но вообще-то я такого не припомню в истории нашего кинематографа... Книгу, написанную в 1995 году и буквально напрашивающуюся на экранизацию, не брался снимать никто. Вы говорите – «Ночной Дозор», мистика... ха... Вот где настоящая мистика и силы тьмы в полный рост», – добавил писатель.

Также он посоветовал совершившему нападение «сходить в церковь, исповедаться, а потом явиться в полицию с повинной»: «Он и не представляет, с какими силами играет».

Роман Лукьяненко «Осенние визиты» был написан в 1995-1996 годах, впервые опубликован в 1997 году. Он рассказывает о реальном мире, направление развития которого определяется приходящими Визитерами.