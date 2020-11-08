Подросток вышел из многодневной комы после шутки брата

На Тайване пострадавший в аварии подросток вышел из многодневной комы после упоминания братом любимого блюда, сообщило издание Taiwan News.

Подросток попал в июле в аварию, в которой получил тяжелые травмы, многочисленные повреждения внутренних органов и впал в кому. За время пребывания в больнице он перенес шесть операций, включая трепанацию черепа, лапаротомию и нефрэктомию. После хирургического вмешательства его состояние улучшилось, однако он продолжал оставаться в коме, передает РИА «Новости».

По прошествии более чем двух месяцев брат пострадавшего, пришедший в больницу, чтобы навестить родственника, пошутил, что собирается съесть его любимое блюдо – куриное филе. В этот момент пульс пострадавшего стал учащаться и он пришел в сознание. Спустя некоторое время состояние подростка стабилизировалось и его выписали из больницы.

Напомним, 15 сентября блогер Алексей Навальный опубликовал фотографию после выхода из комы в берлинской клинике Charite. Как отмечал российский ученый Леонид Ринк, выход Навального из комы доказывает, что при его «отравлении» не использовался «Новичок», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.