Российский боксер Романов защитил глобальный пояс чемпиона мира

Россиянин Евгений Романов защитил глобальный пояс чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, победив нокаутом белорусского экс-чемпиона мира Сергея Ляховича.

Романов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде поединка, проходившем в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Отмечается, что российский боксер защитил титул чемпиона WBO во второй раз. Этим титулом Романов владеет с февраля 2019 года. На счету россиянина 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Спортсмен занимает десятое место рейтинга WBO, входя в топ-20 лучших тяжеловесов мира.

В августе россиянин Александр Поветкин одержал победу нокаутом над Диллианом Уайтом в 12-раундовом поединке в британском Брентвуде, завоевав временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.