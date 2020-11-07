В Дагестане отравились 40 посетителей кафе

В Махачкале 40 человек отравились после посещения кафе, об этом сообщила пресс-служба дагестанского министерства здравоохранения.

«За период с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар, временно развернутый в пандемию на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками ОКИ госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Заболевших опросили, в результате чего был установлен единый фактор передачи инфекции. Все они покупали еду в одном и том же кафе «Казан-Кебаб», отметили в минздраве.

Состояние пациентов расценивают как средней тяжести. Роспотребнадзор занялся эпидемиологическим расследованием вспышки острой кишечной инфекции.

Также проверку инициировала региональная прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников кафе в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания», – пояснили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ, ход проверки и дела находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее в Дагестане с 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции. Массовое отравление детей в Махачкале вынудило Роспотребнадзор закрыть пять детских садов. После массового отравления детей в республике было возбуждено дело.