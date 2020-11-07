Названа доля преступлений в IT-секторе среди правонарушений в России

Четверть всех преступлений в России совершается в отрасли информационных технологий, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

«Каждое четвертое зарегистрированное преступление [совершается] с использованием IT-технологий», – передает слова Колокольцева ТАСС.

Министр также сообщил, что у задержанной недавно в Москве группы из 30 хакеров были изъяты 500 компьютеров, 100 серверов и база данных с несколькими миллионами пользователей кредитных карт по всему миру. По словам Колокольцева, сейчас раскрываемость преступлений составляет 98%, что близко к показателям советского времени.

В начале сентября стало известно, что в Иркутске сотрудница компании мобильной связи получила за незаконную торговлю данными абонентов штраф в размере 180 тысяч рублей. Бывший сотрудник Сбербанка, признанный виновным в утечке данных учетных записей клиентов кредитной организации, получил два года и десять месяцев заключения в колонии-поселении. Кроме того, мошенник будет обязан компенсировать нанесенный Сбербанку урон в 25 миллионов рублей.

В Северной Осетии проходит суд над бандой хакеров. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Как установило следствие, 20-летний уроженец республики создал в 2017 году вредоносные компьютерные программы для несанкционированных модификации и копирования компьютерной информации. Затем он привлек шесть соучастников, которые в течение года распространили на территории страны более 2100 копий программы и получили доход в размере более 4,3 млн рублей.

В настоящее время Госдума рассматривает вопрос о создании специальной рабочей группы для разработки законов по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Как отмечают эксперты, необходимо постоянно совершенствовать имеющийся инструментарий для борьбы с киберпреступниками. Уже к 2021 году государство планирует разработать платформу для мониторинга фишинговых сайтов и утечек персональных данных.