Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о новом порядке формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новой процедуре формирования правительства, председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Если Госдума трижды отклонит предложенного главой государства кандидата, президент назначит главу правительства сам.

Министры «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

Помимо этого, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

Также среди нововведений порядок отставки кабмина: уход премьера больше не влечет автоматическую отставку и членов правительства, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство. Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 3 ноября Совет Федерации одобрил закон о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок к Конституции.