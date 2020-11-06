В России предложили увеличить налоги на доходы состоятельных граждан

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили значительно повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций.

Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, передает РИА «Новости».

Предлагается установить уровень подоходного налога в 20-24% для доходов физических лиц свыше 12 и 24 млн рублей в год, а также вернуться к ставке в 24 или даже 30% налога на прибыль.

Повышение обязательных платежей может быть проведено в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Отмечается, что такие изменения в налогообложении можно провести благодаря достигнутому уровню технологий налоговой службы и современной внешнеэкономической ситуации, которые значительно ограничивают возможность вывода денег отечественными физическими и юридическими лицами из российской юрисдикции.

Ранее президент Владимир Путин счел справедливым повышение налогов для богатых, а также назвал оправданным повышение налогов на сверхдоходы сырьевых компаний.