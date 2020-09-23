Путин назвал оправданным повышение налогов на сверхдоходы сырьевых компаний

Повышение налоговой нагрузки на сверхдоходы сырьевых компаний стало оправданным и назревшим решением, заявил президент Владимир Путин.

«Важно, что, несмотря на непростую ситуацию с доходами бюджета, удалось найти гибкие решения, сохранить стимулирующую роль фискальной системы для качественного, структурного обновления экономики», – заявил глава государства в ходе встречи с сенаторами, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что в целом удалось сократить налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор, это было сделано за счет двухкратного сокращения страховых взносов для малого и среднего бизнеса до 15% и за счет снижения налогов на предприятия IT-сферы. Для них страховые взносы сократились до 7,6%, налог на прибыль – с 20% до 3%.

«При этом налоговая нагрузка на сверхдоходы прежде всего в сырьевых отраслях, напротив, возросла. Собственно говоря, мы постепенно это делаем, в том числе, это приводит к структурным изменениям в экономике. Я считаю, что это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», – подчеркнул президент.

Он отметил, что повышение НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, поможет добрать в бюджет существенные средства.

«Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет, там по предварительным подсчетам может быть 62 млрд [рублей]», – приводит слова Путина ТАСС.

Также глава государства в среду призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Путин отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной.

Кроме того, президент сообщил, что в 2021 году россиянам индексируют пенсию на 6,3%.

Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год.