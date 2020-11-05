В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности экс-президента Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве 5 ноября 2020, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший сотрудник ФСБ, ныне бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в мошенничестве в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах. «Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в причастности к хищениям из управляющей компании», – сообщил источник ТАСС. По его словам, управляющая компания контролировала элитное жилье в Москве в квартале «Золотая миля». Собеседник агентства отметил, что задержание произошло накануне в центре Москвы.

