Блогеры выбрали видео – символ Дня народного единства

Блогеры в День народного единства выбрали видео, ставшее символом праздника, которое появилось после встречи представителей религиозных конфессий, которые по видеосвязи общались с президентом.

На видео заметно, что главный раввин России предложил стакан воды кашляющему митрополиту старообрядцев, передает Telegram-канале «Подъем» со ссылкой на Telegram-канал «Пул N3».

Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц сделал репост записи с видео в своем Telegram-канале. Кроме того, российский журналист и программист Максим Кононенко также сохранил запись с видео в своем Telegram-канале.

Ранее на встрече Владимир Путин процитировал четыре священных текста – Библию, Коран, Тору и Ганджур. Также он поздравил россиян с Днем народного единства. Российский лидер напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени.

Кроме того, президент заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Он подчеркнул, что все народы России «вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом». Также он указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.