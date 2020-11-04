Названо одно из самых важных слов русского лексикона

В число основных ментальных ценностей россиян входит слово «нет», рассказала профессор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Мария Милованова.

«Русское слово «нет» <...> входит в первую десятку важных слов русского лексикона – в число таких, как «дом» и «друг». Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание – это очень неожиданно и очень по-русски», – передает РИА «Новости» ее слова.

При этом Милованова добавила, что при всех изменениях в русском языке остается зона стабильности, не всегда осознаваемая носителями языка, но очевидная любому иностранцу. По ее словам, это зона коммуникативной границы, или отрицания-отталкивания: русское «нет» и все его производные и синонимы, такие как «не-а», «нетушки» и «хватит!», «все!».

Профессор отметила, что развитие общества всегда опирается на базовые ценности, язык же отражает ценностный мир его носителей и готов реагировать на любые движения в сознании.

Напомним, филолог Михаил Осадчий ранее рассказал, откуда в русском языке появился мат. Одно из самых живучих и популярных заблуждений – это появление мата в русском языке сразу после нашествия татаро-монгольского ига. По его словам, обсценная лексика существовала на Руси задолго до прихода Золотой Орды, а наибольшее распространение мат получил после революции 1917 года.