Лидеры Европы заявили о единстве после теракта в Вене

Международные лидеры осудили террористический акт в центре Вены и выразили поддержку Австрии. Они подчеркнули, что Европа должна объединиться против ненависти и насилия.

«Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который подвергся нападению в самом центре их столицы Вены. После Франции нападению подвергается дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся», – написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

В свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Twitter, что Европа решительно осуждает этот подлый поступок, «который нарушает жизнь и наши человеческие ценности».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в Twitter, что потрясена и опечалена жестоким нападением, которое произошло в Вене.

«Мои мысли с семьями жертв и австрийским народом. Европа полностью солидарна с Австрией. Мы сильнее ненависти и террора», – отметила она.

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что Европа не уступит ненависти, направленной на разделение нашего общества.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил в Twitter, что в общем европейском доме нет места ненависти и насилию.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также осудил «подлое нападение». «Италия близка австрийскому народу. Европа должна отреагировать», – заявил он в Twitter.

«В шоке от ужасающих нападений в Вене. Я выразил нашу полную солидарность. Мы вместе с людьми в Вене и властями, которые занимаются ситуацией. Наши сердца с жертвами и их близкими», – написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты молятся вместе с жителями Вены «после еще одного гнусного террористического акта в Европе».

«Эти злые нападения на невинных людей должны прекратиться. США вместе с Австрией, Францией и всей Европой борются с террористами, включая радикальных исламских террористов», – написал он в Twitter.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден добавил, что все должны объединиться против ненависти и насилия.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что Индия поддерживает Австрию в это трагическое время.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате стрельбы в Вене погибли три человека, также ликвидирован один из нападавших, который симпатизировал запрещенной группировке «Исламское государство*». Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что число жертв стрельбы увеличилось до четырех.