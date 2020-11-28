Партия Саакашвили выступила против возобновления авиасообщения c Россией

Взгляд
28 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Зачем России новая орбитальная космическая станция

С каждым годом МКС создает все больше технических проблем своим обитателям NASA
В РКК «Энергия» предложили отказаться от Международной космической станции в пользу собственного орбитального проекта. Дескать, ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. Но строительство новой станции потребует колоссальных затрат. Во сколько обойдется России своя орбитальная станция и насколько целесообразны эти расходы? Подробности...
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Польша и Венгрия выкручивают Евросоюзу руки

Лидеры Польши и Венгрии нашли общий язык против остальных стран ЕС Maciej Gillert/Xinhua/Global Look Press
Две страны Евросоюза подняли бунт против всех остальных членов этого политического сообщества. Польша и Венгрия объединились, чтобы добиться получения почти двухсот миллиардов евро из специальных фондов ЕС. Но дело не только и не столько в деньгах – на кону то, что принято называть европейскими ценностями и верховенством закона. Заставят ли две небольшие страны капитулировать Евросоюз? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Певца революции убила поэма «Двенадцать»

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Худой, измученный, озлобленный, без веры и надежды, с опустошенной душой… Теперь его нет… Голубой цветок недолго мог вынести удары революционной бури. Великий Александр Блок родился ровно 140 лет назад. Подробности...

Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, слово за слово, он с гордостью заявляет, что его отца убили в Сталинграде русские (нет, не «погиб», не «пал», а именно «убили русские» – er wurde ermordet), и смотрит с вызовом, как будто я должен в чем-то покаяться и извиниться за Дом Павлова. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Почему обнаружение и уничтожение американских ракет средней и малой дальности было важнейшей задачей советского спецназа в пору холодной войны? Мало ли у нас было средств разведки и поражения в те годы? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Латвия попросила Россию о помощи

Обсуждение: 4 комментария

Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Партия Саакашвили выступила против возобновления авиасообщения c Россией

    28 ноября 2020, 12:21

    Текст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступило против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прервано летом прошлого года из-за антироссийский акций в Тбилиси и обсуждалось накануне российским сенатором Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по России Зурабом Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Восстановление авиасообщения нецелесообразно», – заявил один из лидеров оппозиционной партии Заал Удумашвили.

    «С одной стороны, в России высокие показатели заболевания коронавирусом, а с другой, зачем вообще возобновлять, потому что Россия всегда и во всем обвиняет Грузию», – сказал Удумашвили, сообщает Общественное ТВ – «Первый канал».

    По его словам, «Грузия постоянно преклоняет голову перед Россией, оправдывается перед ней в формате «Карасин-Абашидзе», который действует после смены властей в 2012 году.

    Накануне в формате «Карасин-Абашидзе», который создан для обсуждения экономических, культурных и гуманитарных вопросов, в том числе затрагивался вопрос восстановления прямых авиарейсов после улучшения эпидемиологической ситуации в двух странах.

    После закрытия прямых рейсов и значительного снижения турпотока из России в прошлом году Грузия понесла колоссальные убытки.

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