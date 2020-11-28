Партия Саакашвили выступила против возобновления авиасообщения c Россией

«Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступило против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, которое было прервано летом прошлого года из-за антироссийский акций в Тбилиси и обсуждалось накануне российским сенатором Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по России Зурабом Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Восстановление авиасообщения нецелесообразно», – заявил один из лидеров оппозиционной партии Заал Удумашвили.

«С одной стороны, в России высокие показатели заболевания коронавирусом, а с другой, зачем вообще возобновлять, потому что Россия всегда и во всем обвиняет Грузию», – сказал Удумашвили, сообщает Общественное ТВ – «Первый канал».

По его словам, «Грузия постоянно преклоняет голову перед Россией, оправдывается перед ней в формате «Карасин-Абашидзе», который действует после смены властей в 2012 году.

Накануне в формате «Карасин-Абашидзе», который создан для обсуждения экономических, культурных и гуманитарных вопросов, в том числе затрагивался вопрос восстановления прямых авиарейсов после улучшения эпидемиологической ситуации в двух странах.

После закрытия прямых рейсов и значительного снижения турпотока из России в прошлом году Грузия понесла колоссальные убытки.

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