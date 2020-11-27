Путин поздравил экипаж судна «Седов» с успешной кругосветной экспедицией

Президент Владимир Путин поздравил экипаж и курсантов учебного парусного судна «Седов» с успешной экспедицией и возвращением домой.

«Искренне рад, что ваша экспедиция прошла успешно и курсанты из разных городов страны – будущие судоводители, механики, мотористы, радисты – достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличные знания и подготовку, командный дух и сплоченность. И в преддверии столетнего юбилея легендарного барка «Седов» подарили ему замечательную возможность совершить трансарктический переход по акватории Северного морского пути – из Владивостока в Калининград», – передает ТАСС текст поздравления президента.

Он отмечает, что впервые в истории мореплавания за одну навигацию парусное судно пересекло Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, Карское и Баренцево. При этом часть маршрута была пройдена под парусом и без двигателя, что является беспрецедентным случаем в арктических широтах и позволяет говорить о безопасности и мощном транспортном потенциале Северного морского пути.

Путин выразил уверенность, что навыки, полученные в ходе экспедиции, и практический опыт, связанный с работой в суровых природных условиях, помогут участникам экспедиции в учебе и профессии. «И конечно, вы надолго запомните это плавание как яркое, интересное и по-настоящему вдохновляющее событие в своей жизни. Еще раз поздравляю вас с возвращением, желаю всего самого доброго», – заключил глава государства.

Барк «Седов» завершил кругосветную экспедицию 2019-2020 годов, вернувшись в пятницу в Балтийск. Она была посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За время экспедиции «Седов» посетил 16 портов в десяти странах. Судно, которое в 2021 году отметит свой 100-летний юбилей, преодолело свыше 35 тыс. морских миль, из которых более 7,3 тыс. морских миль под парусами.

Ранее российский учебный парусник «Седов» не смог зайти в порт Треллеборг на юге Швеции, поскольку ВМС этой страны «приняли барк за военный корабль», а Эстония не пропустила «Седов», так как на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.