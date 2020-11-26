Собянин раскрыл планы по переводу на удаленку 1-5 классов

Власти Москвы не планируют переводить школьников 1-5 классов на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что родители высказывают просьбы о переводе младшеклассников на удаленное обучение, так как дети тоже рискуют заразиться, передает РИА «Новости».

«Да, зона риска, но в меньшей степени, потому что чем младше дети, тем меньше они болеют – это во-первых. Во-вторых, с первого по пятый класс это маленькие детишки, которым требуется присмотр родителей, и оставить их одних дома достаточно сложно, практически невозможно», – пояснил мэр.

По словам Собянина, после перевода на дистанционное обучения с 6 по 11 класс не только сами дети стали меньше болеть, но и их бабушки и дедушки.

«Бабушек и дедушек, в структуре заболевших, стало значительно меньше», – добавил мэр. Он подчеркнул, что раньше доходило до пика – четверть болеющих пожилых людей, а теперь, как он отметил, это около 15%.

Мэр Москвы также высказался насчет соблюдения школьниками ограничений. «Были опасения, что все школьники бросятся путешествовать по торговым центрам, болтаться по городу и так далее. Отчасти это верно, но только лишь отчасти. Мы мониторим ситуацию с помощью технических средств, которые есть в городе. Большие данные, которые мы видим, говорят о том, что 70% школьников выполняют наши рекомендации и находятся дома»,–- заявил он.

Ранее Собянин продлил дистанционный формат обучения для учащихся 6-11 классов в Москве до 6 декабря. Также мэр Москвы продлил срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.