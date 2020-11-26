Агентство ЕС по лекарствам подтвердило переговоры по вакцине «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что контактирует с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Разработчик действительно с нами связался, мы обсуждаем с ним дальнейшее взаимодействие с Агентством», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы регулятора.

По его словам, если Агентство даст разработчику вакцины первые рекомендации, эта информация сразу же появится на сайте EMA. При этом он отметил, что сроки принятия решение труднопредсказуемы.

Одновременно с тем представитель пресс-службы подчеркнул, что EMA и другие регуляторы в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этого процесса и сокращения сроков выдачи разрешения на вакцины против коронавируса.

В свою очередь официальный представитель ЕК накануне сообщил, что Европейское агентство по лекарственным препаратам проводит первые обсуждения по российской вакцине после соответствующего обращения ее производителя.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. В то же время одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину.