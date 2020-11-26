Умер самый засекреченный подводник России

Начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев ушел из жизни на 63-м году, сообщил источник в военно-медицинских кругах.

«Накануне вечером в Москве скончался Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев. Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус», – сообщил источник РИА «Новости».

Что стало непосредственной причиной смерти, не сообщается.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко от лица «Клуба адмиралов» выразил соболезнования в связи с кончиной Буриличева.

Буриличев родился 13 августа 1958 года в Ленинграде. В 1980 году с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, после чего проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота. В 1986 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, был старшим помощником командира подводных лодок К-463 (1986-1987) и К-317 «Пантера» (1987-1992).

В 1992-1996 годы Буриличев командовал атомной подводной лодкой К-461 «Волк», которая выполняла сложные задачи в удаленных районах Атлантики. Так, в зоне господства противолодочных сил США субмарина обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами.

Затем «Волк» длительное время скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование. За это Буриличев получил звание Героя России.

С октября 2005 года и до конца жизни возглавлял главное управление глубоководных исследований Минобороны. Это одно из самых засекреченных подразделений Минобороны, которое занимается исследованиями, изучением и работами на больших глубинах Мирового океана.