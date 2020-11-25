Лавров оценил возможности поставок российской военной продукции в Ирак

Москва готова удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения российского производства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Наша страна традиционно играла и продолжает играть очень важную, значимую роль в обеспечении обороноспособности Ирака, оснащении армии и сил безопасности, в том числе в контексте остающихся террористических угроз. Готовы удовлетворять любые потребности Ирака в продукции военного назначения российского производства», – передает РИА «Новости» слова Лаврова по итогам переговоров с главой МИД Ирака.

«В обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в Россию, уверен, там эти вопросы будут предельно конкретно и предметно обсуждаться», – отметил Лавров.