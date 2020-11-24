Путин выразил благодарность саудовскому королю за работу в рамках ОПЕК+

Россия благодарна королю Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, заявил президент Владимир Путин.

Путин отметил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, что отношения России и Саудовской Аравии развиваются по нарастающей и носят комплексный, широкий характер, передает РИА «Новости».

«Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в формате ОПЕК+, вносят совместный вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, за что мы очень благодарны его величеству королю, хранителю двух святынь и наследному принцу», – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин впервые с начала пандемии COVID-19 примет верительные грамоты у послов.