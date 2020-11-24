Путин впервые с начала пандемии COVID-19 примет верительные грамоты у послов

Послы 20 стран вручат во вторник верительные грамоты в Кремле президенту России Владимиру Путину, церемония пройдет с учетом эпидемиологических требований, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«20 человек будет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько иностранных дипломатов вручат во вторник президенту верительные грамоты, передает ТАСС.

Песков отметил, что церемония, «разумеется, будет проводиться с учетом новых эпидемиологических реалий» и с соблюдением мер эпидемиологической безопасности как для российского лидера, так и для глав иностранных дипмиссий. Пресс-секретарь президента не уточнил, идет ли речь о соблюдении дистанции между участниками мероприятия, предложив дождаться самой церемонии.

По его словам, мероприятие пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. «Путин выступит перед главами дипломатических миссий в Москве и даст оценку основным тенденциям в международных делах», – сказал Песков, добавив, что это будет достаточно большое выступление.

Такая церемония состоится впервые с момента объявления пандемии нового коронавируса. В последний раз она проводилась в начале февраля. О составе участников новой церемонии в Кремле не сообщили. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На церемонию приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели. Вручение грамот главе государства проходит обычно несколько раз в год.