Названа стоимость вакцинации «Спутник V» за рубежом

Стоимость прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V», созданной на основе аденовируса человека, на международных рынках будет менее 20 долларов, что вдвое дешевле вакцин со сходной эффективностью, но созданных на основе мРНК.

«Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет менее 10 долларов, вакцина состоит из двух доз. Таким образом, стоимость вакцины «Спутник V» будет в два или более раз дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью», – отмечается в сообщении.

Цена на вакцину будет действительна с февраля 2021 года. В то же время прививка вакциной от коронавируса для граждан России будет бесплатной, передает РИА «Новости».

Первые международные поставки вакцины «Спутник V» начнутся в январе 2021 года на основе существующих партнерств с иностранными производителями. Покупатели, которые недавно оставили заявки, смогут получить первые партии вакцины, начиная с марта 2021 года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнил, что Россия готова начать поставки вакцины на международные рынки благодаря партнерствам с производителями в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае и еще четырех странах.

Кроме того, РФПИ с партнерами запустили производство сухой формы «Спутник V» от коронавируса, которая хранится при температуре от двух до плюс восьми градусов Цельсия, что позволяет доставлять ее в труднодоступные регионы, включая тропики.

Ранее сообщалось, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.