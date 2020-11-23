Москвичей предупредили о «погодной гипоксии»

Жители Москвы могут почувствовать во вторник резкое ухудшение самочувствия вследствие погодных изменений. В столице выражены междусуточные колебания температуры, высокая влажность, пониженное содержание кислорода в воздухе на фоне неустойчивого атмосферного давления.

Погодные колебания скажутся на метеозависимых москвичах, у которых обострятся головные боли, болезни органов дыхания и проявятся симптомы психологического недомогания, пишут «Метеоновости».

Больше остальных пострадают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поскольку частые перепады атмосферного давления отрицательно воздействуют на кровеносные сосуды, неспособные быстро справляться с нагрузкой. Отмечается, что у таких людей могут возникнуть приступы стенокардии, скачки артериального давления, головные боли, одышка, гипоксия. Помимо этого, на пик своего негативного влияния выйдут простудные и вирусные заболевания. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, выполнять физическую и дыхательную гимнастики, а также принимать курс витаминов и растительных адаптогенов.

Ранее москвичей предупредили о сильной метели. В понедельник толщина снежного покрова в столице составит порядка 5-10 сантиметров, в области – 10 – 15 сантиметров.