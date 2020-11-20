Мать призналась в побоях надоевшего ей ребенка

В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Вязьмы, избившей своего однолетнего сына. Женщина сама рассказала об избиении ребенка, сообщает региональное управление МВД.

Правоохранители заинтересовались ею после публикации в соцсетях аудиозаписи, на которой женщина выразила недовольство трудностями, вызванными рождением ребенка, говорится в сообщении на сайте управления.

Женщина 1992 года рождения, предположительно нетрезвая, заявила, что сожалеет о рождении ребенка, поскольку теперь не может гулять как прежде. Рассказ сопровождался нецензурной бранью. В числе прочего женщина сообщает, что ударила ребенка, который ей надоел, передает РИА «Новости».

В разговоре с полицией мать призналась, что летом этого года нанесла мальчику несколько ударов. Органы опеки оценили бытовые условия проживания ребенка, признав их удовлетворительными. Осмотр врача показал, что мальчик находится в удовлетворительном состоянии, телесных повреждений не имеет. Кроме того, сообщается, что семья ребенка на профилактическом учете не состояла, родители к административной и уголовной ответственностям не привлекались.

Ранее в Ленинградской области отец продержал несколько дней десятилетнего сына прикованным цепью к батарее.

В ноябре 2019 года жительницу Челябинска арестовали за нанесение тяжелых травм грудному ребенку. Позже в поселке Осиново под Казанью отчим в присутствии матери избил малыша молотком, в результате мальчик получил 19 переломов.