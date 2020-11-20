Ученые объяснили циклы засухи в Крыму

В Крыму в 1994 году прошла более сильная засуха, чем в 2019-2020 годах, тогда полуостров даже с водой из Днепра, поставлявшейся по Северо-Крымскому каналу, не мог полностью удовлетворить свои потребности, объяснил профессор, доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ Илья Николенко.

«Еще более сложная ситуация (чем в последние два года) была в 1994-м, когда два года были очень засушливыми – и тогда для водоснабжения Крыма не хватало даже той воды, которая поступала по Северо-Крымскому каналу», – заявил Николенко в эфире «Радио Крым», передает РИА «Новости».

В последние 50 лет среднее количество осадков в год в Крыму составляло около 500 мм, в 1994 году выпало менее 300 мм, уточнил ученый.

Директор «Водных технологий» Анатолий Копачевский сообщил, что к 1 ноября 1994 года в Крыму выпало в полтора раза меньше осадков, чем к началу ноября 2020 года.

«По статистике, которую мы ведем по притокам в водохранилища, которые питают Симферополь, за такими маловодными годами следует подъем притоков. Как правило, на второй-третий год следует водообильный год. В 2021 году следует ожидать больший объем притоков, в 2022-23 годах можем получить годы, аналогичные по водной обильности 2015-2016 годов», – добавил он.

Крым, отмечают ученые, переживает циклы засух, есть семилетние, 25-летние, 60-летние циклы засухи. При этом эти циклы могут накладываться друг на друга.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию этого плана.

С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.