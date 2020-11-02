В планах покупки Турцией украинской «Мотор Сич» увидели личный интерес Эрдогана

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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...

Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...
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Почему поляки взбунтовались

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    В планах покупки Турцией украинской «Мотор Сич» увидели личный интерес Эрдогана

       2 ноября 2020, 19:49
    Фото: Александр Саверкин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако сейчас в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба де-факто заявил, что Киев не будет способствовать решению проблем с приобретением «Мотор Сич» китайскими инвесторами, что свидетельствует о том, что Китай, вероятно, не сможет получить предприятие, пишет Роман Губриенко в статье для Vesti.ua.

    В свою очередь вице-премьер Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, напоминает Губриенко, фактически подтвердил, что КНР не будет инвестором в запорожское предприятие. Он ранее заявил, что вопрос о продаже завода находится под пристальным вниманием правительства, и Киев не может допустить потерю стратегически важного предприятия. Уруский заявил, что кабмин продолжает поиски инвестора для развития «Мотор Сич».

    В конце октября вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения.

    На фоне этого особо важным был визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. В статье Times Of Middle East отмечается, что Украина становится главным партнером Турции в перечне важных военно-морских разработок. В том числе по таким направлениям, как турбовинтовые и дизельные двигатели, авионика, производство военных беспилотников, противокорабельные и крылатые ракеты, радары и технологии наблюдения, робототехника, ракетные двигатели.

    «Технологическое сотрудничество между двумя сторонами резко возросло за последние два года, заложив основу для научно-технического альянса с далеко идущими последствиями для геополитической стабильности в бассейне Черного моря», – пишут журналисты издания.

    Между тем акции предприятия де-факто уже принадлежат группе китайских инвесторов, подчеркивает Губриенко. По его словам, это говорит о том, что Уруский либо специально вводил Турцию в заблуждение, либо Киев намерен окончательно отгородить Китай от приобретения «Мотор Сич», говорится в публикации.

    По данным Times Of Middle East, Украина и Турция намерены активно сотрудничать в области производства боевых дронов. Отмечается, что Анкара и Киев подписали соглашение о предоставлении Украине военной помощи в размере 200 млн турецких лир, или 36 млн долларов. Издание отмечает, что эти средства были направлены на усовершенствование разработок в области двигателестроения.

    Таким образом, Украина и Турция довольно четко обозначили обоюдные интересы в развитии сотрудничества по производству беспилотников. Базисом сотрудничества стала сделка в 2018 году по приобретению Украиной турецких беспилотников «Bayraktar TB2» производства компании Baykar Makina. Турция заинтересована в приобретении украинского предприятия с точки зрения решения технического вопроса комплексирования своих дронов двигателями. «Мотор Сич» уже поставляет движки для беспилотников турецкому производителю. Турция после приобретения запорожского предприятия сможет сосредоточить вполне самодостаточный производственный цикл создания дронов, которые являются одним из самых востребованных товаров на рынке вооружений.

    В то же время, как отмечает издание, президент Турции имеет личный интерес к приобретению предприятия, так как его дочь Сумейи Эрдоган замужем за главой компании Baykar Makina Сельчуком Байрактаром. Журналисты подчеркивают, что Киеву при дальнейшем сотрудничестве с Турцией стоит учитывать и личные интересы Эрдогана в этом деле.

    По словам автора публикации, подтверждением того, что «Мотор Сич» может быть продана туркам, является факт переговоров между Анкарой и Киевом о создании совместного предприятия (СП) по производству беспилотников на Украине. Вице-премьер Уруский пояснял, что СП Украины и Турции юридически уже было создано, и сейчас остались лишь технические детали. «Турецкая сторона высказала свое видение: она готова инвестировать в строительство производственных мощностей на территории Украины и соответственно просит определенные преференции от правительства Украины, а именно – предоставление земельного участка и налоговых льгот», – сказал он.

    Губриенко не исключает, что «Мотор Сич» будет базой для СП Киева и Анкары. Однако в таком случае встает вопрос о том, насколько необходимо сотрудничество с Турцией по реализации планов, связанных с запорожским предприятием, рассуждает он. Есть вероятность, что Украина, сотрудничая с Анкарой, нивелирует возможности реализации потенциала «Мотор Сич» в отношении работы в других направлениях с другими партнерами.

    Кроме того, отмечается важность вопроса о решении конфликта с Китаем и урегулировании вопросов, связанных с дальнейшими отношениями с КНР после продажи «Мотор Сич» туркам. Власти Украины пытаются создать видимость «деполитизированного» отношения к будущему «Мотор Сич» в деле с китайскими инвесторами. Также неизвестна реакция США на происходящее вокруг украинского предприятия, заключает Губриенко.

    Ранее украинский вице-премьер Уруский заявил, что Турция заинтересовалась возможностью достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия».

    Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс.

    7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

    «Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.


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