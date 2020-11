ГБР Украины попросило международной помощи в расследовании против Порошенко В РСТ сочли нецелесообразным закрытие границы с Турцией из-за заболевших там COVID-19 туристов В планах покупки Турцией украинской «Мотор Сич» увидели личный интерес Эрдогана 2 ноября 2020, 19:49

Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако сейчас в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба де-факто заявил, что Киев не будет способствовать решению проблем с приобретением «Мотор Сич» китайскими инвесторами, что свидетельствует о том, что Китай, вероятно, не сможет получить предприятие, пишет Роман Губриенко в статье для Vesti.ua. В свою очередь вице-премьер Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, напоминает Губриенко, фактически подтвердил, что КНР не будет инвестором в запорожское предприятие. Он ранее заявил, что вопрос о продаже завода находится под пристальным вниманием правительства, и Киев не может допустить потерю стратегически важного предприятия. Уруский заявил, что кабмин продолжает поиски инвестора для развития «Мотор Сич». В конце октября вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения. На фоне этого особо важным был визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. В статье Times Of Middle East отмечается, что Украина становится главным партнером Турции в перечне важных военно-морских разработок. В том числе по таким направлениям, как турбовинтовые и дизельные двигатели, авионика, производство военных беспилотников, противокорабельные и крылатые ракеты, радары и технологии наблюдения, робототехника, ракетные двигатели. «Технологическое сотрудничество между двумя сторонами резко возросло за последние два года, заложив основу для научно-технического альянса с далеко идущими последствиями для геополитической стабильности в бассейне Черного моря», – пишут журналисты издания. Между тем акции предприятия де-факто уже принадлежат группе китайских инвесторов, подчеркивает Губриенко. По его словам, это говорит о том, что Уруский либо специально вводил Турцию в заблуждение, либо Киев намерен окончательно отгородить Китай от приобретения «Мотор Сич», говорится в публикации. По данным Times Of Middle East, Украина и Турция намерены активно сотрудничать в области производства боевых дронов. Отмечается, что Анкара и Киев подписали соглашение о предоставлении Украине военной помощи в размере 200 млн турецких лир, или 36 млн долларов. Издание отмечает, что эти средства были направлены на усовершенствование разработок в области двигателестроения. Таким образом, Украина и Турция довольно четко обозначили обоюдные интересы в развитии сотрудничества по производству беспилотников. Базисом сотрудничества стала сделка в 2018 году по приобретению Украиной турецких беспилотников «Bayraktar TB2» производства компании Baykar Makina. Турция заинтересована в приобретении украинского предприятия с точки зрения решения технического вопроса комплексирования своих дронов двигателями. «Мотор Сич» уже поставляет движки для беспилотников турецкому производителю. Турция после приобретения запорожского предприятия сможет сосредоточить вполне самодостаточный производственный цикл создания дронов, которые являются одним из самых востребованных товаров на рынке вооружений. В то же время, как отмечает издание, президент Турции имеет личный интерес к приобретению предприятия, так как его дочь Сумейи Эрдоган замужем за главой компании Baykar Makina Сельчуком Байрактаром. Журналисты подчеркивают, что Киеву при дальнейшем сотрудничестве с Турцией стоит учитывать и личные интересы Эрдогана в этом деле. По словам автора публикации, подтверждением того, что «Мотор Сич» может быть продана туркам, является факт переговоров между Анкарой и Киевом о создании совместного предприятия (СП) по производству беспилотников на Украине. Вице-премьер Уруский пояснял, что СП Украины и Турции юридически уже было создано, и сейчас остались лишь технические детали. «Турецкая сторона высказала свое видение: она готова инвестировать в строительство производственных мощностей на территории Украины и соответственно просит определенные преференции от правительства Украины, а именно – предоставление земельного участка и налоговых льгот», – сказал он. Губриенко не исключает, что «Мотор Сич» будет базой для СП Киева и Анкары. Однако в таком случае встает вопрос о том, насколько необходимо сотрудничество с Турцией по реализации планов, связанных с запорожским предприятием, рассуждает он. Есть вероятность, что Украина, сотрудничая с Анкарой, нивелирует возможности реализации потенциала «Мотор Сич» в отношении работы в других направлениях с другими партнерами. Кроме того, отмечается важность вопроса о решении конфликта с Китаем и урегулировании вопросов, связанных с дальнейшими отношениями с КНР после продажи «Мотор Сич» туркам. Власти Украины пытаются создать видимость «деполитизированного» отношения к будущему «Мотор Сич» в деле с китайскими инвесторами. Также неизвестна реакция США на происходящее вокруг украинского предприятия, заключает Губриенко. Ранее украинский вице-премьер Уруский заявил, что Турция заинтересовалась возможностью достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия». Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. «Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.