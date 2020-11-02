Кириенко поблагодарил НКО и ОП за помощь гражданам во время пандемии

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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Такое развитие событий противоречит стратегическим интересам России. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для нас важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Нового президента США американцам доставит почта

Дональд Трамп очень активно проводит последнюю предвыборную неделю REUTERS/Leah Millis
Во вторник, 3 ноября, в США пройдут президентские выборы – и, на первый взгляд, у Дональда Трампа немного шансов победить Джозефа Байдена. Отставание по рейтингу в 7,4%, а по выборщикам (на основе соцопросов) почти в полтора раза. Однако нынешний президент США уверен в победе, и помочь ему могут некоторые неожиданные (по крайней мере, для России) технические обстоятельства. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...

Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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    Кириенко поблагодарил НКО и ОП за помощь гражданам во время пандемии

    2 ноября 2020, 12:41

    Текст: Евгения Шестак

    Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко поблагодарил некоммерческие организации (НКО) и общественные палаты (ОП) за помощь гражданам в период пандемии коронавируса и выразил уверенность, что общими усилиями общественники и государство смогут справиться со второй волной пандемии.

    «Вся эта ситуация с вызовом, который всем нам создала пандемия, и возникший вследствие пандемии экономический кризис, это все по-новому проявило роль некоммерческих организаций, общественных институтов, в первую очередь институтов общественных палат», – цитирует ТАСС Кириенко.

    По его словам, в этой ситуации «некоммерческий сектор показал себя не просто как еще один проситель бюджетных средств и государственной поддержки». 

    «Наоборот, российский общественный сектор показал себя очень зрелым, некоммерческие организации показали, что они в сложной ситуации сами могут подставлять плечо и помогать и гражданам, и государству в том числе», – отметил замглавы администрации президента.

    Он поблагодарил НКО и общественников за помощь гражданам и активную работу в рамках акции «Мы вместе». «Огромный спектр помощи, огромную роль сыграли некоммерческие организации в помощи в домах престарелых, хосписах, неврологических диспансерах», – подчеркнул Кириенко.

    Он добавил, что такая роль НКО в период пандемии и активность при внесении поправок к конституции «сказалась и на том, что значимое количество предложений было учтено в конституции, сейчас учитывается в законодательстве». «Это, конечно же, сказалось на принятых решениях со стороны президента и правительства РФ по поддержке некоммерческого сектора», – сказал Кириенко.

    По его словам, вся эта работа «говорит о значительном росте авторитета, влияния, доверия, которым сегодня пользуется и у граждан, и у президента, и у правительства, и у многих региональных руководителей некоммерческий сектор». «Роль здесь Общественной палаты России и общественных палат регионов, координация этой работы крайне высока. Я уверен, что мы общими усилиями справимся со второй волной эпидемии», – заключил замглавы администрации президента.

    Тем временем президент Владимир Путин направил приветствие участникам двухдневного итогового форума гражданского общества «Сообщество», который начал свою работу в Москве, в Гостином дворе 2 ноября, передает РАПСИ

    Итоговый форум «Сообщество» открылся пленарной сессией, посвященной исполнению поручений президента России. Тема дискуссии – «Социальное измерение поправок к Конституции РФ: что гражданам с этого?».

    «Отрадно, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, нынешний форум смог объединить на своей онлайн-площадке большое число участников – деятельных, неравнодушных людей. Тех, кто реальными делами стремится внести личный вклад в решение насущных задач, стоящих сегодня перед отечественным здравоохранением, наукой, образованием, культурой, туристической и экологической сферами. Кто не боится трудностей и готов напряженно работать, чтобы сделать жизнь людей в разных городах и поселках содержательней, интересней и качественней», – говорится в приветственном слове главы государства.

    Президент пожелал участникам форума успехов в осуществлении намеченных планов. «Знаю, что среди форумчан – представители экспертных и деловых кругов, молодежного и добровольческого движений, некоммерческих организаций и СМИ из разных регионов России. Многие из вас уже приобрели серьезный опыт и готовы поддержать товарищей и единомышленников, зарядить их позитивной энергией, познакомить с лучшими практиками, обсудить широкий круг актуальных проблем. И конечно, совместно подвести итоги важного, социально значимого конкурса, организованного Общественной палатой России – «Мой проект – моей стране!» – говорится в приветствии главы государства.

    Среди основных тем итогового форума «Сообщество» – вызовы и последствия пандемии, наблюдение за общероссийским голосованием, демографические вопросы, развитие некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО, корректировка национальных проектов и мероприятия, посвященные Году памяти и славы.

    В этом году форум впервые за всю свою историю проходит в онлайн-формате. Большая часть активностей будет транслироваться на специально подготовленной digital-платформе с возможностью живого общения. Все дискуссии на площадке Гостиного Двора будут организованы с минимальным количеством участников.

    Между тем лидерами среди регионов России по качеству третьего сектора стали Москва и Татарстан, говорится в результатах совместного исследования Общественной палаты и агентства РАЭКС-Аналитика, передает радио Sputnik.

    «Лидером рейтинга по качеству третьего сектора стала Москва. Вместе с столицей в топ-10 этой номинации вошли Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республики Карелия, Бурятия, Тульская и Самарская области. Можно сказать, что в этих субъектах некоммерческий сектор сбалансированно развивается, соответствуя экономическому, популяционному и географическому потенциалу региона», – говорится в результатах исследования «Регион-НКО».

    При этом в перечне регионов по масштабу некоммерческого сектора, как указано в рейтинге, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Московская область, Пермский край.

    «Главными факторами, из-за которых Москва лидирует, стали успехи в таких направлениях, как экономическая значимость деятельности НКО для региона, открытость и онлайн-доступность информации о поддержке СО НКО, медиаактивность НКО», – отмечается в исследовании.

    По такому критерию, как устойчивость работы НКО, исходя из представленных данных, лидирует Ненецкий автономный округ: там самые высокие показатели среднего возраста НКО – 22 года – и больше всего доля активно работающих некоммерческих организаций – 77% – среди числа всех зарегистрированных.

    «В Республике Алтай самая большая доля некоммерческих организаций, подающих заявки на гранты Фонда президентских грантов. А вот по результативности заявок на президентские гранты лидирует Магаданская область: из всех поданных за три года региональными НКО заявок 60% были успешными. Чукотский АО стал победителем по уровню поддержки НКО властью региона. Тульская область стала лидером по уровню значимости региональных общественных палат как институциональных площадок развития НКО», – показало исследование.

    «С помощью нашего рейтинга регионы смогут оценить не только свое место в общероссийском третьем секторе, но и то, насколько эффективно отлажена и прозрачна система поддержки НКО, насколько активно НКО участвуют в решении социальных проблем и насколько качественно выстроены взаимоотношения некоммерческого сектора с властью, бизнесом и медиа. Кроме того, по всем показателям, использовавшимся в рейтинге, мы готовим карту рекомендаций, которые региональные органы власти и институты поддержки и развития НКО смогут использовать в своей практической работе», – прокомментировала исследование председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

    В рейтинг вошли все 85 регионов России. Для его подготовки из открытых источников был собран обширный массив информации от Минюста, Минэкономразвития, Росстата и других. Также были использованы результаты экспертного опроса, проведенного Общественной палатой среди членов региональных палат и специалистов на местах.

    Подробные результаты исследования будут обсуждаться на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество» 2-3 ноября в Москве. Он организован Общественной палатой России. Основная цель «Сообщества» состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.


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