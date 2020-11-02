Кириенко поблагодарил НКО и ОП за помощь гражданам во время пандемии

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко поблагодарил некоммерческие организации (НКО) и общественные палаты (ОП) за помощь гражданам в период пандемии коронавируса и выразил уверенность, что общими усилиями общественники и государство смогут справиться со второй волной пандемии.

«Вся эта ситуация с вызовом, который всем нам создала пандемия, и возникший вследствие пандемии экономический кризис, это все по-новому проявило роль некоммерческих организаций, общественных институтов, в первую очередь институтов общественных палат», – цитирует ТАСС Кириенко.

По его словам, в этой ситуации «некоммерческий сектор показал себя не просто как еще один проситель бюджетных средств и государственной поддержки».

«Наоборот, российский общественный сектор показал себя очень зрелым, некоммерческие организации показали, что они в сложной ситуации сами могут подставлять плечо и помогать и гражданам, и государству в том числе», – отметил замглавы администрации президента.

Он поблагодарил НКО и общественников за помощь гражданам и активную работу в рамках акции «Мы вместе». «Огромный спектр помощи, огромную роль сыграли некоммерческие организации в помощи в домах престарелых, хосписах, неврологических диспансерах», – подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что такая роль НКО в период пандемии и активность при внесении поправок к конституции «сказалась и на том, что значимое количество предложений было учтено в конституции, сейчас учитывается в законодательстве». «Это, конечно же, сказалось на принятых решениях со стороны президента и правительства РФ по поддержке некоммерческого сектора», – сказал Кириенко.

По его словам, вся эта работа «говорит о значительном росте авторитета, влияния, доверия, которым сегодня пользуется и у граждан, и у президента, и у правительства, и у многих региональных руководителей некоммерческий сектор». «Роль здесь Общественной палаты России и общественных палат регионов, координация этой работы крайне высока. Я уверен, что мы общими усилиями справимся со второй волной эпидемии», – заключил замглавы администрации президента.

Тем временем президент Владимир Путин направил приветствие участникам двухдневного итогового форума гражданского общества «Сообщество», который начал свою работу в Москве, в Гостином дворе 2 ноября, передает РАПСИ.

Итоговый форум «Сообщество» открылся пленарной сессией, посвященной исполнению поручений президента России. Тема дискуссии – «Социальное измерение поправок к Конституции РФ: что гражданам с этого?».

«Отрадно, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, нынешний форум смог объединить на своей онлайн-площадке большое число участников – деятельных, неравнодушных людей. Тех, кто реальными делами стремится внести личный вклад в решение насущных задач, стоящих сегодня перед отечественным здравоохранением, наукой, образованием, культурой, туристической и экологической сферами. Кто не боится трудностей и готов напряженно работать, чтобы сделать жизнь людей в разных городах и поселках содержательней, интересней и качественней», – говорится в приветственном слове главы государства.

Президент пожелал участникам форума успехов в осуществлении намеченных планов. «Знаю, что среди форумчан – представители экспертных и деловых кругов, молодежного и добровольческого движений, некоммерческих организаций и СМИ из разных регионов России. Многие из вас уже приобрели серьезный опыт и готовы поддержать товарищей и единомышленников, зарядить их позитивной энергией, познакомить с лучшими практиками, обсудить широкий круг актуальных проблем. И конечно, совместно подвести итоги важного, социально значимого конкурса, организованного Общественной палатой России – «Мой проект – моей стране!» – говорится в приветствии главы государства.

Среди основных тем итогового форума «Сообщество» – вызовы и последствия пандемии, наблюдение за общероссийским голосованием, демографические вопросы, развитие некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО, корректировка национальных проектов и мероприятия, посвященные Году памяти и славы.

В этом году форум впервые за всю свою историю проходит в онлайн-формате. Большая часть активностей будет транслироваться на специально подготовленной digital-платформе с возможностью живого общения. Все дискуссии на площадке Гостиного Двора будут организованы с минимальным количеством участников.

Между тем лидерами среди регионов России по качеству третьего сектора стали Москва и Татарстан, говорится в результатах совместного исследования Общественной палаты и агентства РАЭКС-Аналитика, передает радио Sputnik.

«Лидером рейтинга по качеству третьего сектора стала Москва. Вместе с столицей в топ-10 этой номинации вошли Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республики Карелия, Бурятия, Тульская и Самарская области. Можно сказать, что в этих субъектах некоммерческий сектор сбалансированно развивается, соответствуя экономическому, популяционному и географическому потенциалу региона», – говорится в результатах исследования «Регион-НКО».

При этом в перечне регионов по масштабу некоммерческого сектора, как указано в рейтинге, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Московская область, Пермский край.

«Главными факторами, из-за которых Москва лидирует, стали успехи в таких направлениях, как экономическая значимость деятельности НКО для региона, открытость и онлайн-доступность информации о поддержке СО НКО, медиаактивность НКО», – отмечается в исследовании.

По такому критерию, как устойчивость работы НКО, исходя из представленных данных, лидирует Ненецкий автономный округ: там самые высокие показатели среднего возраста НКО – 22 года – и больше всего доля активно работающих некоммерческих организаций – 77% – среди числа всех зарегистрированных.

«В Республике Алтай самая большая доля некоммерческих организаций, подающих заявки на гранты Фонда президентских грантов. А вот по результативности заявок на президентские гранты лидирует Магаданская область: из всех поданных за три года региональными НКО заявок 60% были успешными. Чукотский АО стал победителем по уровню поддержки НКО властью региона. Тульская область стала лидером по уровню значимости региональных общественных палат как институциональных площадок развития НКО», – показало исследование.

«С помощью нашего рейтинга регионы смогут оценить не только свое место в общероссийском третьем секторе, но и то, насколько эффективно отлажена и прозрачна система поддержки НКО, насколько активно НКО участвуют в решении социальных проблем и насколько качественно выстроены взаимоотношения некоммерческого сектора с властью, бизнесом и медиа. Кроме того, по всем показателям, использовавшимся в рейтинге, мы готовим карту рекомендаций, которые региональные органы власти и институты поддержки и развития НКО смогут использовать в своей практической работе», – прокомментировала исследование председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

В рейтинг вошли все 85 регионов России. Для его подготовки из открытых источников был собран обширный массив информации от Минюста, Минэкономразвития, Росстата и других. Также были использованы результаты экспертного опроса, проведенного Общественной палатой среди членов региональных палат и специалистов на местах.

Подробные результаты исследования будут обсуждаться на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество» 2-3 ноября в Москве. Он организован Общественной палатой России. Основная цель «Сообщества» состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.